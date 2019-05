"Gite scolastiche in sicurezza", la Stradale ha bloccato tre mezzi

Nell’ambito della collaborazione tra il ministero dell’Interno ed il ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che ha portato dal 2015 alla nascita dell’iniziativa “Gite scolastiche in sicurezza”, anche la sezione polizia stradale di Agrigento effettua numerosi controlli ai bus, al fine di rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico.

"I controlli - fanno sapere dalla Questura - sono indirizzati soprattutto alla verifica della regolarità amministrativa dell’impresa di trasporto, all’idoneità del conducente e all’efficienza del veicolo. Nell’ultimo periodo i controlli sono stati intensificati, su indicazione del Ministero dell’Interno ed in considerazione del prevedibile aumento dei viaggi d’istruzione.

Sono, infatti, ben 25 gli autobus controllati, con partenze previste da vari comuni della Provincia. Dieci i verbali elevati, soprattutto ai sensi dell’art. 79 CDS, a causa di inefficienze di vari equipaggiamenti del veicolo.

Tre i veicoli bloccati per mancanza delle condizioni minime di sicurezza, a causa di pneumatici eccessivamente usurati e danneggiati, inefficienza delle uscite di sicurezza, parabrezza gravemente danneggiati. Ai mezzi in questione non è stato consentito di effettuare il trasporto previsto, e sono stati sostituiti da altri bus, che hanno consentito agli studenti di effettuare l’agognato viaggio d’istruzione in tutta sicurezza.