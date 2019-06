"Teneva un coltello dentro una borsa", denunciato un 22enne

Avrebbe dovuto essere un controllo di routine. Ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento non è però sfuggito che, proprio durante quel controllo, il ventiduenne agrigentino avrebbe tentato di far sparire una borsa. E' stata inevitabile dunque la perquisizione e dentro quella borsa, i poliziotti hanno trovato un coltellaccio. E' accaduto tutto in centro.

Il ventiduenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà adesso rispondere dell'ipotesi di reato di porto ingiustificato di arma bianca.