"Trovato in possesso di hashish e piantine di marijuana": arrestato

Sarebbe stato trovato in possesso di tre piante di cannabis e circa 75 grammi di hashish. Un giovane di Agrigento, un trentenne, è stato arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. E' stato anche denunciato, in Procura, per "coltivazione di stupefacenti". La "roba" - sia le piantine di marijuana che l'hashish - è venuta fuori durante una perquisizione.

A sviluppare l'attività info-investigativa sono stati gli agenti della sezione Antidroga della Mobile che è coordinata dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi. Attività info-investigativa che ha portato i poliziotti nel quartiere satellite di Monserrato. Ma le indagini, appare verosimile, che non siano finite. Non ancora almeno. Come sempre avviene in casi del genere, i poliziotti starebbero cercando di tracciare la strada che ha seguito l'hashish per arrivare fino a Monserrato.

La fine del lockdown e l’avvio della seconda fase impone alle forze dell’ordine - rendono noto dalla Questura - uno scrupoloso monitoraggio sull’intero territorio provinciale con capillari e peculiari servizi di prevenzione e repressione anche per il traffico di sostanze stupefacenti. Fra gli obiettivi anche quello di scongiurare il pericolo che giovani si indirizzino a pusher senza scrupoli.