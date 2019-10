Svuota il mastello davanti al cancello: denunciata per atti persecutori

Lanciava, dalla finestra, la spazzatura nell’area del cancello di ingresso al condominio. Una cinquantaduenne di Agrigento: M. D. G. è stata denunciata, dalla polizia di Stato alla Procura, per atti persecutori nei confronti del padrone dello stabile. Alla donna è stata elevata anche una sanzione amministrativa, per abbandono di rifiuti, di 600 euro.

E’ accaduto tutto nel centro urbano di Agrigento. Il perché di quel comportamento – che ha fatto configurare l’ipotesi di reato di “atti persecutori” – non è ancora chiaro. Non lo è nonostante i poliziotti della sezione Volanti della Questura – che si sono occupati del “caso” – abbiano sentito le parti e provato, appunto, a mettere dei punti fermi.

La cinquantaduenne – stando all’accusa che è stata formalizzata in Procura – in più occasioni avrebbe lanciato la spazzatura, dalla propria finestra, facendola finire nell’area del cancello dello stabile. Inizialmente, tutta quella sporcizia sparpagliata risultava essere veramente inspiegabile. Poi, però, ad un certo punto, il proprietario del palazzo ha chiesto “aiuto” ai poliziotti. Gli agenti hanno avviato una vera e propria indagine e hanno anche acquisito dei file video del sistema di video sorveglianza del palazzo.

Grazie all’analisi di quelle immagini, è stata individuata la responsabile di quel degrado. A quanto pare, la donna sarebbe stata ripresa proprio mentre svuotava il mastello ricolmo di rifiuti. Come da procedura, le è stata elevata una sanzione amministrativa da 600 euro per abbandono di rifiuti. Ma è stata appunto denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per atti persecutori a carico dell’agrigentino di 76 anni.