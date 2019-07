Non trovano nulla da rubare e devastano gli interni della villa

Entrano per rubare. Non trovano niente di valore e si accaniscono, pesantemente, contro mobili e suppellettili che sono stati danneggiati irrimediabilmente. E’ accaduto in una villetta di contrada Gasena-Petrusa, in territorio di Agrigento. Ad agire, non ha dubbi a tal riguardo la polizia di Stato, è stata una banda di ladri.

La villetta è abitata soltanto in alcuni periodi dell'anno dai proprietari: una famiglia di Agrigento. I delinquenti, verosimilmente, ipotizzavano di poter mettere a segno un colpo, ma una volta intrufolatisi – subito dopo aver forzato una finestra – hanno dovuto prendere atto che in quell’abitazione non c’erano soldi, né tantomeno gioielli. E’ scattato dunque una sorta di raid punitivo. I malviventi si sono, infatti, accaniti contro mobili e suppellettili, danneggiando irrimediabilmente molti arredi. Una volta fatta la scoperta della devastazione, al proprietario della villetta non è rimasto altro da fare che richiedere l’intervento della polizia di Stato. In contrada Gasena-Petrusa si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno effettuato il sopralluogo e raccolto la denuncia a carico di ignoti.