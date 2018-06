No alla costruzione del gasdotto, amministrazione presenta ricorso alla Regione

Gasdotto a servizio del rigassificatore di Porto Empedocle, il Comune di Agrigento contro la Regione Siciliana.

L'amministrazione guidata da Lillo Firetto ha infatti dato mandato ad uno dei legali dell'ente di predisporre un ricorso gerarchico nei confronti del dirigente generale dell'assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità per ottenere l'annullamento del decreto del 2013 che autorizzava il progetto di realizzazione di un gasdotto che, attraversando in parte anche il territorio del capoluogo, avrebbe dovuto collegare l'impianto di Porto Empedocle al resto della rete metanifera siciliana.

L'ultimo pronunciamento sulla vicenda risale ad aprile, quando il Consiglio di giustizia amministrativa respinse il ricorso del Comune di Agrigento ritenendolo inammissibile stante che era “rivolto contro un atto che non presenta i requisiti della definitività, in quanto emanato sulla base del conferimento degli incarichi dirigenziali ai singoli dirigenti”. Questo aprì la strada al ricorso gerarchico, che adesso si punta a presentare, e che potrebbe mettere la parola fine alla vicenda, per quanto, come noto, la realizzazione dell'opera è ormai fortemente in dubbio.