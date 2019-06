"Ha rubato 2 mila euro al ristorante": identificato e denunciato il ladro

E’ stato identificato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, il presunto autore del furto messo a segno al ristorante di via Pirandello, nel cuore della città dei Templi. Si tratta di un uomo, originario di Menfi ma domiciliato a Favara.

Ad indagare, arrivando immediatamente, alla svolta sono stati i carabinieri della stazione di Agrigento. Confermata l’ipotesi investigativa dei militari dell’Arma secondo la quale ad agire è stato un ladro solitario. E lo ha fatto nella notte fra sabato e domenica, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra. Senza che si innescassero allarmi, né interventi da parte delle forze dell’ordine, i ladro è riuscito a “ripulire” la cassa del locale. E nel ristorante erano stati lasciati, dal proprietario, complessivamente 2 mila euro. La scoperta della razzia è stata fatta diverse ore dopo, nel momento in cui il ristoratore è tornato in via Pirandello. L’uomo non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri e in via Pirandello, per il classico sopralluogo di rito, si sono portati i militari dell’Arma. I carabinieri hanno subito avviato le indagini e sono, appunto, nell’arco di pochissimo tempo, riusciti ad identificare e denunciare il presunto autore.