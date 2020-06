Posteggia la moto sotto casa e non la ritrova più: nuovo furto in città

Tornano a sparire auto e moto. C’è un’alzata di testa da parte della microcriminalità? Se lo stanno chiedendo i poliziotti della sezione Volanti che, nell’arco di cinque giorni, hanno raccolto prima la denuncia di un furto d’auto e, nelle ultime ore, di un furto di motocicletta 125. Il Piaggio Liberty era stato lasciato posteggiato, dal proprietario, lungo la via Demetra: nei pressi della propria abitazione. Una zona di parcheggio che, forse, rappresentava una sorta di abitudinaria location per lasciare la moto.

Questa volta, però, il Piaggio Liberty è scomparso. I poliziotti dell’Upgsp hanno raccolto la denuncia – a carico di ignoti – e quale primo, routinario, passaggio investigativo si sono sincerati circa la presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza private o pubbliche. Appena pochi giorni prima, in via Acrone era scomparsa – dopo più giorni di non utilizzo – una Fiat Seicento. A formalizzare la segnalazione fu, sempre alla polizia di Stato, una agrigentina di 54 anni. In quel caso, non risultarono esserci telecamere di video sorveglianza: un dettaglio non di poco conto per l’attività investigativa.