Lasciano i preziosi e rubano i libri: ladri "intellettuali" al Viale

Forzano la portiere dell'auto di un'insegnante, rovistano nell'abitacolo e invece di arraffare un paio di orecchini in perle e in oro - dimenticati dalla proprietaria - portano via una decina di libri: pubblicazioni di pregio sulla storia di Agrigento e sui beni culturali dal valore di alcune centinaia di euro. E' accaduto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - al viale Della Vittoria. All'insegnante non è rimasto altro da fare che rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia per farsi riparare la portiera dell'auto e quasi sicuramente non lascerà più oggetti preziosi e meno che mai libri all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria.