Sfondano la porta a vetri e rubano in pieno giorno in uno storico salone da barba

Hanno approfittato della pausa pranzo. In pieno giorno - senza essere visti, né tantomeno sentiti - hanno scassinato la saracinesca, mandato in frantumi la porta a vetri e si sono introdotti nello storico salone da barba “Scopelliti” di via Pirandello. Il “branco” di malviventi ha rovistato un po' ovunque all’interno dell’attività lavorativa e, alla fine, è riuscito ad appropriarsi di qualche banconota e pochi spiccioli lasciati – verosimilmente per poter dare il resto - nella cassa. Un bottino, misero, di alcune decine di euro. Il furto, con un ben più pesante danneggiamento, è stato scoperto poco più tardi dallo stesso proprietario.

Ed è accaduto nel momento in cui l’agrigentino avrebbe dovuto riaprire l’esercizio. Sconcerto e rabbia sono stati, inevitabilmente, i sentimenti predominanti del lavoratore che non ha potuto far altro che formalizzare, a carico di ignoti, una denuncia in Questura.

La polizia di Stato ha dunque già avviato le indagini. Non ci sono certezze istituzionali al riguardo, ma appare scontato che, quale primo passo investigativo, i poliziotti possano già aver acquisito delle immagini dai sistemi di video sorveglianza pubblici o privati. Filmati che potrebbero, con un po’ di fortuna, anche indirizzare, e immediatamente, le indagini per identificare chi ha commesso furto e danneggiamento.

Il danneggiamento è stato, naturalmente, ben più importante – economicamente – del misero bottino che i delinquenti sono riusciti ad arraffare. Fra il viale Della Vittoria e la via Pirandello, che è la perpendicolare della centralissima via Atenea, nelle ultime ore, comincia a registrarsi una sorta di inquietudine da parte di lavoratori e residenti. Si tratta anche delle location tipiche della movida. Zone centrali dove - in via Pirandello hanno addirittura agito in pieno giorno – nel giro di pochissime ore si sono registrati due brutti episodi.