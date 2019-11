"Furto di energia elettrica in un locale", arrestato il titolare

Furto di energia elettrica. Non in una abitazione qualunque, ma in un locale molto rinomato ad Agrigento. Durante la serata di Halloween, il titolare è stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. L'ipotesi di reato contestata al cinquantatrenne è stata furto di energia elettrica. I poliziotti hanno accertato che poco dell'85 per cento della corrente elettrica sarebbe stata sottratta, con un danno - per il fornitore e gestore della rete elettrica - di circa 25 mila euro.

L'indagato, dopo le formalità di rito, è stato collocato - in attesa della convalida che si terrà oggi - agli arresti domiciliari. I poliziotti della sezione Volanti della Questura sono stati coordinati dalla Procura della Repubblica.