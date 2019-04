Banda di ladri visita il servizio di Igiene pubblica: arraffati pc e scanner

All’inizio dell’anno avevano “colpito” il Poliambulatorio di via Giovanni XXIII. Nelle ultime ore, invece, sono entrati in azione al servizio Igiene pubblica – in via Esseneto – dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Durante le ore notturne, una banda di delinquenti è riuscita ad introdursi all’interno dei locali dell’Asp – e lo ha fatto senza alcuna effrazione né alla porta, né alle finestre – ed ha arraffato tutto il materiale informatico che ha trovato. Ad essere privilegiati, naturalmente, i personal computer.

La scoperta è stata fatta al momento della riapertura del servizio Igiene pubblica e subito, senza perder tempo, è stato lanciato l’Sos alla centrale operativa dei carabinieri. I militari dell’Arma di Agrigento hanno fatto il sopralluogo, constatato il furto e la mancanza di segni di effrazione. Sono state, naturalmente, avviate le indagini. Ed uno dei primi passaggi investigativi non potrà che essere quello di cercare di capire come la banda – difficile, infatti, ipotizzare che ad agire possa essere stato un ladro solitario – si sia intrufolata all’interno dei locali dell’azienda sanitaria provinciale. Non ci sono conferme istituzionali, ma non è escluso che vengano passati in rassegna i filmati delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private.

Il danno provocato all’Asp, anche se non ancora quantificato nell’esatto ammontare, dovrebbe aggirarsi a diverse migliaia di euro.