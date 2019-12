Topi d'appartamento all'opera: un furto fallito e uno messo a segno

Un tentato furto in abitazione, nel quartiere di Villaseta. E un furto – sempre in una residenza – in una traversa di viale Dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. Due gli episodi di microcriminalità che si sono registrati nel pomeriggio di domenica nella città dei Templi. Sul primo, stanno indagando i carabinieri. Sull’altro, invece, i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

In quest’ultimo caso, gli agenti – chiamati dal proprietario dell’abitazione che ha trovato l’effrazione alla finestra – hanno effettuato il sopralluogo di rito. A quanto pare, i delinquenti hanno portato via tutti gli oggetti in oro che sono riusciti a trovare. Il danno, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato e questo perché il proprietario della casa “visitata” doveva ancora stilare un preciso inventario di tutti gli oggetti che i malviventi sono riusciti ad arraffare. I poliziotti hanno, naturalmente, subito avviato le indagini e ieri stavano cercando di capire se erano state notate, o meno, delle inusuali presenze in zona.

Diverso è invece il caso di Villaseta del quale si stanno occupando i carabinieri. I ladri non sono riusciti, dopo aver ripetutamente tentato di forzare ed aprire la finestra, ad intrufolarsi.