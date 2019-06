Furto di carburante in pieno centro: "colpiti" i mezzi di un'azienda

Un furto di carburante in pieno centro: in via Crispi ad Agrigento. Ad essere portati via, prendendo di mira – a quanto pare – i mezzi di un’azienda che si occupa del commercio di frutta secca sono stati 200 litri circa di carburante. A fare la scoperta sono stati gli stessi gestori dell’impresa che non hanno potuto far altro che richiedere l’intervento della polizia.

Si sono precipitate subito, non appena raccolta la segnalazione, i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che hanno raccolto la denuncia di furto, contro ignoti, e avviato immediatamente le indagini su quello che, per il centro della città dei Templi, è un fatto veramente inusuale. Non ci sono conferme istituzionali, ma non è escluso che i poliziotti abbiano già acquisito delle immagini da vari sistemi di video sorveglianza pubblici e privati. Filmati che potrebbero – e anche immediatamente – indirizzare, verso una svolta appunto, l’attività investigativa.