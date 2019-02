Lascia il borsello sul camion e scarica gas, rubati più di mille euro

Si ferma, con la sua autocisterna, in viale Delle Dune a San Leone, per scaricare del gas. Lascia, forse inavvertitamente o forse serenamente, il borsello – con all’interno almeno mille euro – all’interno della cabina. Borsello che, mentre l’uomo stava regolarmente lavorando, è scomparso. Volatilizzato. A quanto pare, qualcuno ha aperto lo sportello della cabina e, in maniera fulminea, ha arraffato proprio il borsello con tutto il suo contenuto.

Quando l’autista dell’autocisterna ha fatto la scoperta – decisamente amara – non ha avuto altra possibilità che rivolgersi ai carabinieri per denunciare il furto. Sono state, inevitabilmente, avviate le ricerche: una sorta di rastrellamento del territorio. La “caccia” ai malviventi – o al malvivente – ha però dato esito negativo: non soltanto non è stato rintracciato alcun ladro, ma neanche degli indizi. Il borsello, a quanto pare, conteneva gli incassi delle consegne di gas che il lavoratore aveva già effettuato durante il suo ordinario giro. Il bottino è stato quantificato, in maniera approssimativa, in circa mille euro. Il borsello – rigorosamente vacante – è stato ritrovato a Maddalusa. Del caso, si stanno occupando – con tanto di indagini mirate per provare ad identificare il ladro - i carabinieri.