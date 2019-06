L'autocarro di un'azienda agricola sparisce nel nulla: avviate le indagini

Sono riusciti ad intrufolarsi, durante le ore della notte, e hanno portato via l’autocarro. Nel mirino dei malviventi – quasi certamente più persone – è finita una azienda agricola del Villaggio Mosè. Tutto è accaduto in via Della Resistenza. Nessuno, durante le ore del colpo appunto, avrebbe visto, né sentito niente.

L’autocarro – dal valore di oltre 3 mila euro – è però sparito. Fatta la scoperta, da parte dei responsabili dell’azienda agricola, è stato subito lanciato l’Sos ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno fatto il sopralluogo di rito, accertato il furto, raccolto la denuncia a carico di ignoti e avviato le indagini. Oltre all’intera area, sono stati setacciati – a quanto pare – diversi magazzini. Un autocarro del resto non può sparire nel nulla.

Nulla è stato, almeno fino alla tarda mattinata di ieri, trovato. L’attività investigativa è però ancora in corso e non è escluso che, nelle prossime ore, vengano messe a segno più perquisizioni proprio nel tentativo di ritrovare il mezzo pesante. Non è escluso nemmeno che vengano passate in rassegna le immagini dei sistemi di video sorveglianza pubblici o privati. Perché, appunto, un autocarro non può certamente volatilizzarsi senza lasciare tracce o indizi. Servirà verosimilmente del tempo però per cercare di fare chiarezza. E i carabinieri non hanno, naturalmente, intenzione di demordere.