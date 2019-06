Sparisce l'auto posteggiata, ritrovata dopo 7 giorni: è stata usata per un furto?

Era stata rubata lo scorso mercoledì, 5 giugno, in centro città, dove era stata lasciata posteggiata. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dopo aver raccolto la denuncia di furto da parte del proprietario, è rastrellando l’intero territorio comunale che sono riusciti a ritrovare l’Opel in via Regione Siciliana, nella zona del Quadrivio Spinasanta.

L’autovettura – di proprietà di un immigrato – era regolarmente posteggiata e, di fatto, è risultata essere in buone condizioni. La macchina è stata, naturalmente, recuperata e verrà restituita al suo legittimo proprietario. Ma a che cosa è servita? Se lo chiedevano ieri gli stessi poliziotti della sezione Volanti. E’ stata già utilizzata, per commettere qualche furto o rapina? Oppure era stata lasciata a disposizione proprio per compiere qualche atto di microcriminalità, ancora in fase di pianificazione? Negli ultimi giorni, da quando in centro città l’Opel è sparita, non sarebbero stati compiuti furti, né tantomeno rapine. La macchina verrà, naturalmente, analizzata prima di essere riconsegnata al suo proprietario.