"Tentato furto in villa a San Leone", torna libero 28enne: applicato l'obbligo di dimora

Torna in libertà, con l'obbligo di dimora e la prescrizione di restare a casa dalle 20 alle 7 dell'indomani, Fabrizio Rizzo, 28 anni. E' stata accolta, dal giudice, la richiesta della difesa: l'avvocato Calogero Lo Giudice.

Il giovane era rimasto coinvolto in inchieste su furti. Adesso, dopo un periodo trascorso fra detenzione in carcere e ai domiciliari, il ventottenne agrigentino torna in libertà. Già lo scorso maggio, il giovane era tornato libero. Il gip Alessandra Vella, allora, aveva ritenuto "affievolite le esigenze cautelari". E anche in quel caso gli era stato applicato l'obbligo di dimora.

Fabrizio Rizzo era stato arrestato, insieme al cinquantatreenne campano Roberto Iovine, il 30 aprile del 2018, con l'accusa di avere tentato un furto in una villa a San Leone. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe entrato nell'appartamento mentre il ragazzo avrebbe fatto da palo.