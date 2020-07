L'escalation di furti in appartamento, chiuse le indagini per 3 sospettati

Avviso di conclusione delle indagini per i 3 indagati dell'inchiesta sui furti in appartamento ad Agrigento. Una escalation registratasi fra la fine del 2017 e i primi giorni del 2018. Ad avvisare le persone sottoposte ad indagini e i difensori che le indagini preliminari si sono concluse - atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio - è stato il pubblico ministero Chiara Bisso della Procura della Repubblica di Agrigento. Gli indagati hanno, adesso, facoltà - entro 20 giorni - di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni compiute dal difensore e di chiedere al pm di compiere atti di indagine, nonché di presentarsi spontaneamente per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio.

Sei gli episodi al centro dell'indagine.

Gli indagati, a vario titolo, sono: Fabrizio Rizzo, 28 anni, di Agrigento; Roberto Iovine, 55 anni, di Napoli e Alessandro Rizzo, 26 anni. I tre sono rappresentati e difesi dagli avvocati Calogero Lo Giudice e Daniele Re.