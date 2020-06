L'incendio di Fontanelle, sgomberate 23 famiglie: seconda notte di fiamme e fumo

Sei o sette le famiglie che sono andate in albergo. Tutte le altre hanno trovato ospitalità in casa di parenti o amici. Ben 23 i nuclei familiari, residenti nel palazzo di via Unità d'Italia dove nel magazzino è scoppiato lo spaventoso incendio, che sono stati sgomberati. A firmare, ieri sera, l'ordinanza è stato il sindaco Lillo Firetto. L'amministratore, già durante la notte fra lunedì e ieri: mentre le fiamme erano ancora altissime e divoravano ogni cosa, era accorso a Fontanelle. Il Comune era pronto a trovare subito, già durante la notte, una sistemazione per quanti erano per strada.

"Abbiamo lavorato per dare sistemazione alle famiglie che non avevano dove andare – ha spiegato il sindaco di Agrigento - . Mi ero già sincerato, durante la notte, se c’erano o meno persone che avevano bisogno di immediata sistemazione. E’ stato un brutto, brutto, brutto incendio - ha ribadito - . La maggior parte delle famiglie aveva un posto dove andare, dove appoggiarsi. Sei o sette famiglie invece sono state sistemate, a spese del Comune, in una struttura alberghiera. Mi hanno chiesto tutti, già durante la notte, quando potranno rientrare a casa”. Momenti difficili, complicatissimi. Tanto dal punto di vista umano quanto dal punto organizzativo. “Non si respirava – ha aggiunto il sindaco di Agrigento - . Durante la notte, quando sono stato sul posto, non si respirava. Ecco perché mi sono subito sincerato sulla presenza di bambini o disabili. Le verifiche tecniche, per valutare le condizioni del palazzo, inizieranno, ma non saranno semplici, non appena le operazioni di messa in sicurezza verranno ultimate”.

Anche stanotte, i vigili del fuoco, comprese le squadre – con attrezzature specifiche – arrivate da Palermo, sono rimaste al lavoro. Ieri sera, le fiamme, all’interno, erano ancora visibili e il fumo continuava ad invadere il piazzale e la strada antistante. Sono andate avanti, senza sosta, le operazioni di smassamento e raffreddamento. Con degli escavatori tutto il materiale incenerito è stato recuperato dai pompieri e portato all’esterno del magazzino dove si procedeva al raffreddamento. Ma man mano che i cumuli di macerie venivano spostati, il fuoco tornava a divampare.

Davanti lo slargo che segna l’ingresso nel piazzale del palazzo, per tutta la notte, una pattuglia di carabinieri. Per evitare azioni di sciacallaggio, i militari dell’Arma resteranno sul posto a presidiare lo stabile.

Impossibile quantificare i danni. Verifiche e perizie prenderanno il via solo quando lo stabile sarà in piena sicurezza. Cosa abbia determinato la scintilla iniziale non è chiaro. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri che, ieri, non escludevano nulla: né l’incendio accidentale, né tanto meno quello doloso. Ad essere passati in rassegna dall’attività investigativa anche e soprattutto alcuni video dell’incendio prima dell’intervento dei pompieri.