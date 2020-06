Addebiti su conto corrente e carta prepagata: frodate due donne

I criminali del web non mollano. Troppo “goloso”, e forse anche troppo facile, il mercato sul quale operano, muovendosi spesso senza neanche lasciare tracce. Due nuove frodi informatiche sono state denunciate, nelle ultime ore, alla polizia. Vittime due donne agrigentine che hanno subito prelievi dalla carta di credito, in un caso, e dal conto corrente dall’altro. I poliziotti dell’ufficio Denunce della Questura (l’ufficio si trova alla caserma “Anghelone”) hanno raccolto la doppia segnalazione e adesso trasmetteranno gli incartamenti alla polizia Postale di Palermo che dovrà sviluppare le indagini per provare ad identificare gli autori delle due nuove frodi informatiche.

Una quarantottenne agrigentina ha raccontato, ai poliziotti della sezione Volanti, d’aver subito – e se ne è accorta soltanto quando ha effettuato la lista movimenti – due prelievi non legittimati dalla sua carta di credito: uno di 12 euro e l’altro di 55 euro. La donna non aveva fatto alcuna spesa e sconosceva i link dei siti che hanno fatto l’addebito delle somme. Una cinquantaduenne, sempre di Agrigento, ha subito invece un danno ben più grave: dal suo conto corrente sono scomparsi ben 780 euro. E anche in questo caso senza alcuna spiegazione o giustificazione. Appare scontato, e adesso si cercherà di andare a ritroso, che la donna possa aver fatto, nei giorni o nelle settimane precedenti, dello shopping virtuale con addebito sul proprio conto corrente. Di fatto, è come se fosse rimasta aperta una “porta” o una “finestra” socchiusa. Ed è utilizzando quella “strada” – quindi la precedente spesa effettuata dalla donna –, che i malviventi sono riusciti ad appropriarsi, illecitamente, di una somma importante. Ben 780 euro appunto.

Dalla Questura, ormai in maniera sistematica, continuano ad appellarsi alla prudenza, evitando magari addebiti direttamente sul conto corrente e scegliendo invece l’utilizzo di una carta prepagata sulla quale vengono tenute cifre limitate.