"Mi hanno sottratto 130 euro dalla carta di credito": frodata una 40enne

Il lockdown e gli aumentati acquisti su internet sembrerebbero aver fatto “gola” ai truffatori di mestiere. Aumentano con il passare dei giorni, infatti, le denunce raccolte – a carico di ignoti – dalla Questura di Agrigento. A presentarsi, nelle ultime ore, all’ufficio Denunce – che si trova nella caserma “Anghelone” di via Crispi – è stata una quarantenne agrigentina. Non è chiaro come, ma la donna s’è vista sottrarre dei soldi – ben 130 euro: due operazioni da 65 euro per volta – dalla carta di credito. Una frode informatica in piena regola dunque.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno trasmesso anche questo incartamento ai colleghi della Postale di Agrigento. Agenti che, nelle ultime settimane appunto, con cadenza quasi giornaliera ricevono denunce su truffe online o frodi informatiche molto simili. Non è escluso che ad agire ci sia una sola “mano” ben determinata. Ma il web è, di fatto, la “selva oscura” e dunque è spesso inevitabile rischiare di finire in tranelli di vario genere e dunque in operazioni “fantasma” che hanno solo lo scopo di “ripulire” carte di credito o bancomat.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono state avviate, anche per quest’ultimo episodio denunciato, le indagini. Non sarà semplice, naturalmente. Ma i poliziotti sperano di riuscire a trovare degli elementi per poter tracciare la corretta pista investigativa e giungere all’identificazione dell’autore dell’ennesima frode. Appena pochi giorni fa, un episodio analogo era stato denunciato da un uomo – sempre di Agrigento – che s’era visto prelevare dalla propria PostaPay 100 euro.