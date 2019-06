Si sbriciola il costone fra il Caos e Maddalusa: a rischio una villetta

Una porzione del costone fra il Caos e Maddalusa, ad Agrigento, s'è sbriciolata. Ad accorgersene, stamani, all'alba, durante la consueta attività di pattugliamento della costa, sono stati i militari della Capitaneria di porto.

"Il movimento di una imponente massa di terra ha interessato l’area demaniale, già interdetta con ordinanza del 1989, emessa dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle - ha reso noto la Guardia costiera - . Il movimento franoso con evidente dissesto idrogeologico deriva dalla situazione di precarietà statica del costone. Tale situazione risulta ulteriormente aggravata da quest’ultimo evento franoso in quanto in cima alla falesia risulta presente un fabbricato ad uso abitativo il cui muro di confine, fronte mare, è adesso sprovvisto del suolo naturale che vi faceva da basamento, ciò determinando - prosegue la Capitaneria di porto - un evidente e concreto pericolo per l'opera, oltreché per l’intera unità abitativa che potrebbe franare nell’arenile sottostante".

La Capitaneria ha interessato l’ufficio di Protezione civile del Comune di Agrigento che è intervenuto sul posto e, con l’ausilio della motovedetta, ha verificato - via mare - l’entità del movimento franoso che ha interessato il costone, predisponendo le idonee misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. "La Capitaneria di porto ha già avviato una specifica attività di monitoraggio dei tratti di costa pericolosi in modo da rendere disponibile, anche alle competenti amministrazioni, un quadro aggiornato delle situazioni di pericolo - ha reso noto il comandante della Guardia costiera: il capitano di fregata Gennaro Fusco - allo scopo di predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità".