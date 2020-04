Non riescono a rintracciare il vicino di casa e chiamano la polizia: 76enne trovato morto

Sono stati chiamati dai vicini di casa: gente che non riusciva più, nonostante svariati tentativi, a rintracciare, né a mettersi in contatto con il settantaseienne. Allarmati, gli agrigentini residenti nel rione di Fontanelle hanno - nelle ultime ore - contattato la sala operativa della polizia di Stato. Hanno rappresentato dubbi e preoccupazioni e i poliziotti - raccogliendo la segnalazione - sono accorsi nel quartiere periferico.

La porta dell’abitazione è stata trovata socchiusa e l’uomo, il 76enne, è stato trovato privo di vita. Stando a quanto emergeva ieri, l’anziano è morto per cause naturali. Come protocollo sanitario impone di questi tempi, all'anziano è stato fatto - per avere piena certezza - il tampone Covid-19 post-mortem.

Nessun segno di furto o rapina è stato riscontrato dalla polizia: la casa dell'anziano è risultata essere infatti in ordine e non c'erano segni di effrazione. Nessun mistero dunque, non per i poliziotti.