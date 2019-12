Ancora fuoco: danneggiate tre auto, torna l'emergenza incendi

Tre auto sono state danneggiate da un incendio sviluppatosi in via Alessio Di Giovanni nel quartiere di Fontanelle. Dopo l'incendio del taxi a Villaseta e della Citroen a Monserrato, nella notte fra sabato e domenica le fiamme sono "arrivate" anche dall'altra parte della città: a Fontanelle appunto. L'incendio, a quanto pare, si è sviluppato in un monovolume Kia, di proprietà di un direttore di un supermercato, e si è ben presto esteso anche alle altre utilitarie che erano posteggiate a poca distanza: una Peugeot 208 e una Matiz Chevrolet.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, mentre delle indagini - dopo essere intervenuti sul posto - si stanno occupando i carabinieri del nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Nessuna ipotesi viene esclusa, neanche quella di un rogo accidentale. Fitto è, inevitabilmente, il riserbo investigativo dei carabinieri.