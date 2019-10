Quei sacchi neri non rimossi ... mentre l'erba torna a crescere: è protesta

Il decespugliamento di strade e marciapiedi era stato fatto. Quasi un mese e mezzo fa. Da allora, quei sacchi neri che contengono le erbacce e i rifiuti sono rimasti abbandonati proprio lungo le stesse strade ripulite. L’erba è, nel frattempo, ricresciuta. I sacchi neri, in molti casi aperti, sono ancora al loro posto: a fare bella mostra di se. Su tutte le furie, ormai anche da un po’, i residenti di Fontanelle: quelli di via Provenzano per la precisione. “Non è possibile attendere un mese, un mese e mezzo, per vedere rimuovere dei sacchi neri – hanno spiegato ieri - . Nel frattempo, le erbacce sono ricresciute e, di fatto, adesso ci sono sia i sacchi neri, in alcuni casi aperti, sia le nuove erbacce che contornano strade e marciapiedi. Impossibile riuscire ad avere un minimo di decoro in questa frazione – hanno concluso i residenti - . Nessuno chiede miracoli, semplicemente quello che rappresenta il minimo della dignità”.

“La raccolta dei sacchi segue canali diversi ed ha tempi a volte lunghi – ha replicato, e spiegato, ieri l’assessore comunale all’Ecologia: Nello Hamel - . Su via Provenzano farò un sopralluogo per vedere come anticipare la raccolta di questi sacchi neri. La ricrescita dell’erba è un fenomeno naturale e inarrestabile, non possono essere utilizzati diserbanti e pertanto – chiarisce l’amministratore - attiveremo un nuovo ciclo di scerbamento. Ciclo che verrà attivato non appena saranno sottoscritte le convenzioni e, inoltre, partiranno di nuovo i cantieri di servizio già finanziati. La città è molto vasta e il personale è ridotto – ha sottolineato l’assessore comunale Nello Hamel - . Tuttavia siamo riusciti a raggiungere tutte le parti del territorio, Fontanelle, in particolare, è stata interamente scerbata. Ora, - ha concluso - vedremo di ricominciare”.