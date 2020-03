Covid-19, Firetto: "Il Governo risarcisca i danni a cultura e turismo"

"Tutta l' Italia sia considerata zona rossa per gli enormi danni economici subiti da molti settori produttivi, principalmente quello culturale e del turismo". A parlare è il sindaco della Città dei Templi, Lillo Firetto, il quale appunto sprona il Governo nazionale a sostenere economicamente nel futuro decreto per compensare i danni provocati ai vari comparti produttivi dal "Covid-19" anche appunto al comparto culturale e turistico.

"Quel che sta subendo Agrigento - dice - la provincia e tutta la Sicilia è ben noto. Si richiede senso di responsabilità a cittadini e amministratori. Il Governo nazionale con la stessa responsabilità garantisca che tutte le famiglie e le imprese del Paese possano avere stesse condizioni in tutto il territorio nazionale per contrastare e superare questa crisi. Tutti insieme indistintamente".

Il riferimento del sindaco è abbastanza chiaramente a tutti gli eventi e le iniziative che sono state annullate sul territorio comunale e provinciale, a partire dal Mandorlo in Fiore, che era stato revocato tra l'altro in tempi, come dire, "non sospetti", quando ancora nemmeno la Regione aveva determinato chiaramente le linee guida da seguire.