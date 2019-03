La location è stata scelta: la festa della polizia si farà a Favara

Lo scorso anno ha celebrato l'anniversario della sua fondazione a villa Bonfiglio, ad Agrigento. L'anno prima (il 2017 ndr.), alla caserma "Anghelone" di via Crispi. Quest'anno - il prossimo 10 aprile - lo farà invece fra la piazza principale e il castello Chiaramontano a Favara. La polizia di Stato, per il 2019, ha scelto di celebrare il suo 167esimo anniversario in una città dell'Agrigentino che ha tanto bisogno di riaffermare i valori della legalità.

Esattamente come aveva fatto, in occasione del 163esimo anniversario della fondazione, quando era stata scelta Palma di Montechiaro e prima ancora Campobello di Licata.

A Favara sarà presente, naturalmente, anche il nuovo questore di Agrigento: Rossella Iraci.