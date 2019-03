Festa della donna, Maria Volpe al Quirinale: donato distintivo a Mattarella

In occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna” in programma al Palazzo del Quirinale, come già avvenuto lo scorso anno, era presente l’ispettore superiore della polizia di Stato Maria Rosa Volpe, in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Minori di questa Questura.

"La presenza della rappresentante della Questura di Agrigento, su formale invito del Quirinale, ad un evento così significativo, costituisce motivo di orgoglio e prestigio - scrive la Questura - per la Polizia di Stato della provincia, rappresentando un riconoscimento al lavoro di tutti gli uomini e donne della polizia".

Volpe ha donato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella quale ricordo della Questura di Agrigento, un segno distintivo realizzato dal maestro Domenico Boscia dell’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, accompagnato da un biglietto personale del questore Maurizio Auriemma.

Lo stesso omaggio è stato donato dal questore Maurizio Auriemma al capo della polizia Franco Gabrielli in occasione della recente visita ad Agrigento.