Cadde per San Calò a causa del marciapiede sollevato, Comune citato in giudizio

E' rimasta ferita durante i festeggiamenti, dello scorso anno, in onore di San Calogero. Adesso, ha citato il Comune di Agrigento davanti al tribunale di Agrigento e chiede il risarcimento dei danni subiti. Il Municipio però non ci sta e il sindaco Lillo Firetto ha già autorizzato la costituzione in giudizio dell'ente, affidando l'incarico di difesa e rappresentanza all'avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore.

A citare, all'inizio dello scorso giugno, il Comune di Agrigento è stata - ed è soltanto l'ultima di una lunga serie di citazione in giudizio per richieste di risarcimento danni - una donna che, l'otto luglio del 2018, mentre percorreva piazza Vittorio Emanuele per assistere alla tradizionale festa di San Calogero è caduta a causa del marciapiede sollevato per le radici degli alberi. Una caduta che le ha fatto riportare gravi lesioni.