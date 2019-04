Rettifica dei confini, i sindaci Firetto e Alba in giro per Favara Ovest

I sindaci di Agrigento e Favara, rispettivamente Lillo Firetto e Anna Alba, sono stati in giro per le vie di Favara Ovest per cercare di sensibilizzare i residenti ad andare a votare domenica 5 maggio, giorno del referendum per la rettifica dei confini.

Per essere valido il referendum deve registrare il voto del 50%+1 degli aventi diritto. Doppio il quorum da raggiungere, quello complessivo, estesso a tutto il corpo elettorale di ciascuno dei tre Comuni e quello invece, che tiene conto solo della popolazione residente nei territori interessati dalla rettifica dei confini. E' quindi fondamentale che vi sia una risposta da parte dei cittadini. E proprio per spiegare e sensibilizzare e non arrivare, dopo che è stato indetto un referendum, ad un nulla di fatto che i sindaci di Agrigento e Favara sono stati a trovare i residenti di Favara Ovest.