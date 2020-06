Blitz antidroga "Casuzza", ecco i nomi dei destinatari delle misure cautelari

Nove dei 21 indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, quattro sono stati raggiunti dall'obbligo di dimora, uno dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un altro ancora al divieto di soggiorno nel Comune di Agrigento. A firmare le misure, richieste dai pm Gloria Andreoli e Sara Varazi, è stato il giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella. Misure che, all'alba, sono state eseguite dalla Squadra Mobile di Agrigento con in testa il vice questore aggiunto Giovanni Minardi e il suo vice: il commissario capo Giovanni Franco.

Agli arresti domiciliari sono stati sottoposti: Calogero Sorce, 28 anni di Agrigento; Cristina Schembri, nata in Germania, 23 anni; Floriana Pia Pullara, nata a Pescia, 21 anni; Michele Bongiorno, nato ad Agrigento, 30 anni; Gabriele Gramaglia, nato ad Agrigento, 24 anni; Calogero Mulè, nato a Canicattì, 29 anni; Carmelo Papia, nato ad Agrigento, 34 anni; Antonio Sciortino, nato a Favara, 44 anni e Angelo Stagno, nato ad Agrigento, 20 anni. Coloro che sono stati posti agli arresti domiciliari - scrive il gip del tribunale di Agrigento - non dovranno allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti senza l'autorizzazone del giudice procedente, avranno divieto di incontro e di colloquio, anche telefonico, con persone diverse dai familiari conviventi, del medico curante e del difensore.

L'obbligo di dimora, con prescrizioni di non allontanarsi dalla propria abitazione prima delle 7 e obbligo di farvi rientro entro le 21, è stato applicato - sempre su disposizione del gip del tribunale di Agrigento, a Bryan Pullara, nato ad Agrigento, 21 anni; Antonio Baldacchino, nato a Canicattì, 20 anni; Simona Schembri, nata in Germania, 23 anni e Giovanni Lombardo, nato ad Agrigento, 26 anni.

Divieto di dimora nel Comune di Agrigento, invece, per Bah Ousmane, nato in Guinea, 20 anni, che, a quanto pare, al momento, si trova - per altri fatti - recluso alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo".

E obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ogni martedì e venerdì tra le ore 17 e le 18, per Lorenzo Maria, nato ad Agrigento, 34 anni.

Per altri sei - dei complessivi 21 indagati - il giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella ha rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica.