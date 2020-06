Operazione antidroga fra città e provincia: eseguite 15 misure cautelari fra i 21 indagati

Quindici misure cautelari sono state eseguite all'alba. Un'operazione antidroga è stata messa a segno dalla polizia di Stato fra la città dei Templi, Favara e Canicattì. A sorvolare, a bassa quota, Agrigento e tutti gli altri Comuni dove sono state notificate le misure, un elicottero della polizia.

I poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, hanno eseguito le misure - che sono state firmate dal gip del tribunale di Agrigento Alessandra Vella - e gli indagati non appena si sono visti notificare i provvedimenti non hanno potuto far altro che mettersi in contatto con i propri avvocati di fiducia. Gli indagati sono complessivamente 21.

Nove sono stati posti agli arresti domiciliari, quattro sono stati raggiunti dall'obbligo di dimora, uno dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un altro ancora al divieto di soggiorno nel Comune di Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due le donne che hanno rappresentato quella che è stata la chiave di volta. I poliziotti della Squadra Mobile hanno così scoperto, scovando i collaboratori delle due, la fitta rete di spaccio che avveniva alla luce del sole e anche il luoghi ritenuti "sensibili". Durante l'attività investigativa sono stati tantissimi i sequestri di "roba" effettuati. Gli acquirenti, pizzicati dai poliziotti, non hanno potuto far altro che ammettere acquisto e consumo.