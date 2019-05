Colpa della crisi finanziaria? Trovate auto senza assicurazione: maxi multe

Colpa della crisi finanziaria? Dimenticanza? Qualunque sia stata la motivazione che ha portato al mancato rinnovo dell’assicurazione, poco importa. I controlli della sezione Volanti della Questura di Agrigento, realizzati lungo la strada che collega la città dei Templi con Favara, hanno fatto emergere la punta dell’iceberg di quello che è un fenomeno drammaticamente diffuso: veicoli in circolazione senza copertura assicurativa. Tre, nel giro di neanche un’ora, le macchine che sono state sequestrate. Tutte sono state bloccate perché trovate, appunto, senza assicurazione o con una polizza scaduta da tempo.

Ad ogni automobilista, i poliziotti delle Volanti hanno elevato una sanzione di 849 euro. Una multa che se viene pagata entro 5 giorni, ottiene lo sconto del 30 per cento. Se, invece, il proprietario decide di rottamarla risparmia un quarto. Stesso "risparmio", se l'assicurazione viene rinnovata - e presentata alla polizia di Stato - dal sedicesimo al trentesimo giorno successivo. Scatta, però, comunque, il sequestro. E per dissequestrare la macchina sarà necessario pagare la multa e dimostrare d'aver fatto la polizza per almeno 6 mesi. E se questo non accade, si passerà alla confisca.