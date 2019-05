Referendum rettifica dei confini, LiberArci voterà "sì"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il circolo culturale LiberArci il prossimo 5 maggio voterà “SI” alla rettifica dei confini territoriali fra Agrigento, Favara e Aragona.

Recarsi alle urne significa essere solidali con i nostri compaesani di Favara Ovest che, in questi anni, hanno dovuto subire tutta una serie disagi legati alla doppia bollettazione, tumulazione, denominazione stradale e questioni burocratiche di ogni genere e sorta.

Inoltre, ci preme fare un plauso al comitato elettorale per il “SI” che in questi mesi ha lavorato veramente tanto per fare corretta informazione e per evidenziare i vantaggi che l’eventuale rettifica dei confini potrà garantire a tutta la città di Favara.