Il 2 giugno apre le "porte" alla stagione balneare: tutti al mare ... anche senza distanze interpersonali

Nel giorno della festa della Repubblica, sono stati molti gli agrigentini che, approfittando del bel tempo, hanno deciso di trascorrere il pomeriggio in spiaggia. Uno dei primi, naturalmente. Le telecamere di AgrigentoNotizie sono state a San Leone e, per come si vede dalle immagini, in alcuni tratti di spiaggia, le regole del distanziamento interpersonale sono state in parte rispettate dai bagnanti, anche se le eccezioni sono sempre presenti. Ed ecco dunque che, in alcune zone dell’arenile, fra gli ombrelloni, sono evidenti assembramenti di persone.

Turni, distanza minima e spazi da prenotare: ecco le regole per andare al mare

Del tutto assenti le mascherine protettive così come carenti, almeno in spiaggia, sono i controlli per il rispetto delle misure di prevenzione del rischio contagio da Coronavirus.