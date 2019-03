"Evasione" e "sottrazione di un'auto sequestrata": scattano due denunce

Nelle ultime ore, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato due persone.

E’ finito nei guai – l’accusa è di evasione dagli arresti domiciliari – un nigeriano trentacinquenne. L’immigrato avrebbe dovuto starsene ai domiciliari, in realtà è stato appunto trovato, dagli agenti di servizio, fuori dall’abitazione.

Durante alcuni controlli mirati, poi, gli agenti della sezione Volanti non hanno più ritrovato un’autovettura che era stata posta sottosequestro. E’ stato naturalmente sentito il proprietario del mezzo sequestrato, al quale la macchina era stata affidata. Le spiegazioni fornite dall’uomo non hanno, naturalmente, convinto gli agenti: la macchina del resto sembra essersi letteralmente volatilizzata. Il quarantacinquenne è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.