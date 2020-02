"Evase dai domiciliari per andare a ritirare la pensione in banca", condannato

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha condannato a 8 mesi di reclusione Angelo Sanfilippo, 70 anni. L'imputato era accusato di evasione dagli arresti domiciliari - reato verificatosi nel 2014 - dove avrebbe dovuto invece rimanere su disposizione del tribunale di Sorveglianza.

Il pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione La difesa, rappresentata dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai, chiedeva invece l'assoluzione e in subordine il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Era il novembre del 2014 quando i carabinieri del Norm di Agrigento si recavano, per un controllo, nell'abitazione dove l'imputato stava scontando la detenzione domiciliare. I militari apprendevano, però, dalla donna che rispondeva al citofono che I'imputato si era recato in banca per ritirare la pensione. Le ricerche subito effettuate hanno dato esito negativo.