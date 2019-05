"Ai domiciliari per droga va a spasso per strada", arrestato 46enne

I carabinieri hanno arrestato Mario Lo Zito, 46 anni, con l'accusa di evasione. L'uomo, che lo scorso 22 novembre è stato sorpreso con quasi 100 grammi di cocaina nascosti in cantina e per questo si trovava ai domiciliari, era in giro a piedi al Villaggio Peruzzo.

I militari lo hanno bloccato e arrestato. Il pubblico ministero Gianluca Caputo, nell'attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari. Lo Zito ha nominato come difensore l'avvocato Daniele Re.