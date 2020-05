Evade dai domiciliari poche ore dopo l'arresto: 30enne di nuovo nei guai

Avrebbe dovuto starsene agli arresti domiciliari. Vi era stato posto, in attesa dell’udienza di convalida, dopo l’arresto – fatto dai carabinieri – per resistenza a pubblico ufficiale. In realtà, è stato trovato in giro – sempre per le strade del centro, nei pressi di via Atenea, - dai militari dell’Arma. Il trentenne ghanese è stato, dunque, nuovamente arrestato. E questa volta, appunto, per evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane era stato controllato sabato sera. I carabinieri, notando il suo strano atteggiamento, avevano ipotizzato che fosse in giro per spacciare. Alla vista dei militari dell’Arma, il ghanese trentenne ha prima tentato di allontanarsi repentinamente e poi s’è rifiutato, categoricamente, di farsi identificare e controllare. E’ andato in escandescenze – sotto lo sguardo attonito di molti passanti - ed è stato appunto arrestato. La perquisizione ha dato comunque esito negativo: addosso non gli è stata trovata nessuna droga. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’immigrato è stato posto ai domiciliari dai quali, stando all’accusa, è però evaso. Ed è finito nuovamente nei guai.