"Estorsione e rapina": deve scontare 8 anni e 4 mesi, arrestato 35enne

Deve scontare otto anni e quattro mesi di reclusione. E’ in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’appello di Milano, che i carabinieri, nel pomeriggio di mercoledì, hanno arrestato il trentacinquenne agrigentino Gerlando Padacqua. L’uomo è stato arrestato, in esecuzione appunto del provvedimento della Corte d’appello di Milano, perché è stato ritenuto responsabile dei reati di estorsione e rapina, fatti che sarebbero stati commessi in provincia di Milano fra il 2013 e il 2014.

Ad eseguire il provvedimento di carcerazione sono stati i carabinieri della stazione di Villaseta, coordinati, naturalmente, dal comando compagnia della città dei Templi. L’agrigentino, dopo le formalità di rito: identificazione e notifica del provvedimento, si è lasciato trasferire nella casa circondariale Di Lorenzo, di contrada Petrusa, ad Agrigento.