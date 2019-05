Tornano i parcometri a San Leone: posteggi a pagamento tutti i giorni

Lo scorso anno furono 10, quelli presi a noleggio dal Comune di Agrigento che spese 13.420 euro. Quest’anno, invece, saranno 8. E da sabato, primo giugno, sarà regolarmente in funzione lungo il viale Delle Dune, nel tratto compreso tra il punto luce numero: 0411 e il ristorante Albatros. Si tratta di circa 300/400 stalli di sosta. “Il numero complessivo può variare per difetto o per eccesso dovendo garantire, in questa percentuale di area, la libera fruizione” – hanno spiegato dal Comune di Agrigento - . Gli stalli di sosta sono stati individuati sul lato opposto alla pista ciclabile. I parcheggi saranno a pagamento dalle ore 9 alle 20, tutti i giorni: festivi compresi. Tutto questo dal primo giugno, appunto, fino al 10 settembre.

I parcometri che, anche quest’anno, verranno collocati ed installati sono stati presi a noleggio dall’amministrazione comunale. L’affidamento alla società Sis srl è avvenuto in maniera diretta, per il prezzo unitario mensile di 200 euro, oltre Iva, che include anche le spese di spedizione e consegna, il montaggio, l’attivazione e la prima programmazione tariffe/orari e la messa in servizio. Nella cifra è inclusa anche la manutenzione programmata delle apparecchiature, oltre la fornitura di pezzi di ricambio e i materiali di consumo. La spesa complessiva che, quest’anno, sosterrà palazzo dei Giganti è, di fatto, di 7.808 euro, Iva compresa.

Lo scorso anno, i parcometri che vennero collocati a San Leone – non appena arrivata la bella stagione – furono 10: due sul lungomare Falcone-Borsellino e altri otto sul viale Delle Dune.

Le otto nuove apparecchiature, che saranno appunto attive da sabato, serviranno a riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta. Il Municipio, affidato il noleggio alla ditta “Sis”, prova dunque a regolamentare i parcheggi sul ciglio di una trafficata strade e prova a fare cassa facendo tornare, dunque, anche per questa estate, i parcheggi a pagamento a San Leone. I prezzi, naturalmente, restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Un ticket di un'ora costerà un euro; 50 centesimi per ogni ora successiva oppure per frazione di ora. Il prezzo per l'intera giornata, dalle 9 alle 20, sarà di 5 euro.