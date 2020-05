Muore al "San Giovanni di Dio", espianto degli organi su una 29enne

Espianto multiorgano su una ventinovenne di Palma di Montechiaro, deceduta all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. A dare il via libera a quello che è stato un gesto di solidarietà, ma anche di speranza per tante altre famiglie, sono stati i congiunti della donna: mamma di tre bambini. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Gli organi prelevati - cornee, reni e fegato - sono finiti, trasferiti con due elisoccorsi, agli ospedali di Palermo e di Bergamo. L'espianto è avvenuto dopo che i medici hanno accertato la morte cerebrale della giovane donna, dopo che è arrivato l'ok da parte dei familiari e dopo che è trascorso il tempo - 6 ore - previsto dal momento in cui viene accertata la morte cerebrale.

