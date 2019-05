Emorragia cerebrale in graduale riassorbimento: migliora Angelo Capodicasa

Quadro clinico stabile ed emorragia cerebrale in graduale riassorbimento. La Tac di ieri sera - realizzata sull'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa - è stata più che positiva. Ad informare amici, conoscenti e simpatizzanti sulle condizioni di Capodicasa è stato Mario Mallia di Articolo 1 di Casteltermini. L'intera provincia è, infatti, in apprensione per le condizioni di salute di un uomo che ha fatto la storia politica locale, regionale e anche nazionale.

L'emorragia cerebrale, a quanto pare, sarebbe stata dovuta al trauma provocato da una scivolata. Ma, adesso, sarebbe in graduale riassorbimento. "Al nostro caro compagno Angelo auguriamo di tornare presto con noi per continuare a percorrere il nuovo cammino per la ricostruzione della Sinistra, cammino che abbiamo intrapreso e che è ancora da compiere" - ha aggiunto Mallia - .

L'ex deputato e vice ministro alle Infrastrutture, soccorso nel primo pomeriggio di ieri a pochi passi dalla sua abitazione: ad Agrigento, sarebbe dunque scivolato ed avrebbe violentemente battuto la testa. Dopo essere stato portato all'ospedale "San Giovanni di Dio", l'ex presidente della Regione è stato trasferito alla Rianimazione dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

“Sono in contatto da ieri con l’assessore alla Salute e la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta per seguire l’evolversi della prognosi dell'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa - ha dichiarato, invece, l'attuale governatore della Regione Sicilia: Nello Musumeci - . Voglio, intanto, esprimere alla famiglia la mia vicinanza e quella del governo regionale, con l’auspicio che Angelo possa tornare presto a casa”.