Emigrazione, in 5 anni si sono trasferiti all'estero oltre 10mila agrigentini

Emigrazione, l'emorragia continua. Secondo i dati del rapporto "Italiani nel mondo" della Fondazione "Migrantes", organismo della Cei che si occupa del fenomeno delle migrazioni, all'1 gennaio 2018 risultavano iscritti all'Aire, l'anagrafe degli italiani all'estero, 154.979 agrigentini: erano "solo" 144.946 nel 2012, cinque anni prima.

La provincia di Agrigento si conferma comunque la prima in Sicilia per numero di residenti all'estero (peggio di noi solo Catania, con 123.367). Nella classifica nazionale dei primi 25 comuni per iscritti troviamo Licata, con 16.588 residenti all'estero (il 44.8% rispetto al totale degli abitanti), Palma di Montechiaro (11.341 iscritti, il 50% dei residenti) e Favara (10.412 iscritti, il 32%). In tutti i casi, anche se in modo più o meno sensibile, i dati sono in crescita di alcune centinaia di unità rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

Insomma, i nostri territori, al netto di periodici annunci e altrettanto ricorrenti promesse di sviluppo continua ad essere terra di emigrazione verso altri paesi (spesso europei, anche se prendono piede Stati Uniti e Brasile), con una percentuale sempre più alta di iscritti all'Aire per nascita: si tratta cioè di bambini di famiglie già emigrate che hanno deciso di mettere al mondo i propri figli fuori dal suolo italiano. E con una provincia, e una nazione, sempre più vecchia, non è di certo una buona notizia.