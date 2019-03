"Mani libere" scrive in Procura: "La derattizzazione non può attendere"

"Gravi e concreti rischi per la salute pubblica, qualora non si avviassero interventi di derattizzazione, pulizia straordinaria delle città e disinfestazione.”

A lanciare l'allarme l'11 marzo con la lettera Protocollo n. 44567, è stato il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Ambienti di Vita dell'ASP di Agrigento.

Ad appesantire la situazione, anche il fatto che, pochi giorni fa una donna è stata morsa da un ratto ed ancora oggi è sotto stretto controllo sanitario.

Un fatto gravissimo, del quale l'amministrazione comunale sembra non essersi nemmeno accorta, nonostante la città sembri sempre più ostaggio del degrado.

Il nostro movimento, Chiede alla Procura della Repubblica di Agrigento di valutare, vista la lettera dell'ASP che alleghiamo in copia, se non esistano colpe dirette o indirette da parte del sindaco in qualità di massima autorità in tema di igiene e salute pubblica, per “attentato alla salute pubblica dei cittadini” e per quant'altro verrà dalle autorità preposte riscontrato come ad esempio la evidente interruzione di un pubblico servizio quale potrebbe essere il ripristino delle stato di igiene di tutto il territorio comunale .