Getta la "canna" alla vista della pattuglia: finisce nei guai un 15enne

Alla vista del posto di blocco, in viale Emporium ad Agrigento, della polizia avrebbe lasciato cadere, dal finestrino, una canna. Un gesto che non è passato inosservato agli agenti delle Volanti che hanno recuperato lo stupefacente e fatto scattare la perquisizione. All’interno delle mutande del quindicenne, i poliziotti hanno trovato un grammo di marijuana. Il minorenne è stato segnalato, come consumatore abituale di droghe, alla Prefettura. Segnalato anche al tribunale per violazione delle prescrizioni alla misura: non avrebbe potuto, infatti, allontanarsi da Canicattì dove era stato autorizzato a recarsi.