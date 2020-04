Si contendono la piazza di spaccio o la roba? Scoppia la maxi rissa fra immigrati: 2 denunce e 4 multe

Scoppia la rissa – verosimilmente a causa dello spaccio e del consumo di stupefacenti – in via Gioeni e si trascina fino a via Imera. La polizia, allertata da più allarmanti segnalazioni, accorre in massa e riesce, dopo un breve inseguimento, a bloccare i quattro gambiani. Immigrati che sono stati subito portati alla caserma “Anghelone” dove, durante una perquisizione, sono stati trovati – due di loro per la precisione – in possesso di 28 tocchetti di marijuana. Due sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti e quattro – per violazione del decreto anti-Covid - sono stati sanzionati per essere in giro senza una valida motivazione. Uno, fra l’altro, è risultato essere anche recidivo visto che appena pochi giorni prima era stato già multato per essere stato trovato a zonzo per strada. Ieri, gli agenti della sezione Volanti della Questura si stavano inoltre occupando di ulteriori accertamenti per poter contestare loro anche l’ipotesi di reato di rissa aggravata.

Non ci sono certezze, ma l’ipotesi investigativa è corroborata dal rinvenimento e sequestro della marijuana, che la rissa – decisamente violenta – sia scoppiata per lo spaccio di droga. Il tafferuglio, da via Gioeni, s’è trascinato, attraverso la scalinata che finisce davanti a piazzale Rosselli, fino in via Imera dove – in massa appunto – sono sopraggiunte 5 volanti della polizia di Stato e gli agenti del “Nibbio”: quelli sulle motociclette. Non è stato semplice per gli agenti riuscire a riportare la calma. I quattro extracomunitari erano più che esagitati. Tutti hanno provato, all’arrivo dei poliziotti, a scappare. Ma non c’è stata storia. Sono stati inseguiti e acciuffati. Due, in particolar modo, sono stati bloccati mentre – stando all’accusa – stavano passandosi i tocchetti di “roba”, verosimilmente pensando di riuscire a nascondere lo stupefacente. Portati alla “Anghelone” non è stato semplice riuscire a calmarli e ad identificarli, passando poi al deferimento alla Procura.