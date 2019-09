Hashish davanti le scuole: segnalato studente, sequestrati "tocchetti"

Ad ogni controllo, realizzato nei piazzali antistanti o all’interno degli istituti scolastici, salta fuori la “roba”. Sostanze stupefacenti che, nella maggior parte dei casi, vengono trovate abbandonate. E questo perché gli studenti alla vista delle divise procedono, immediatamente, a disfarsene. Ma talvolta, qualcuno viene trovato ancora in possesso di hashish o marijuana. E in questo caso scatta la segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale di droghe. E’ stato così anche nell’ultimissima verifica fatta dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento in un istituto scolastico superiore del centro città.

Quando gli agenti sono arrivati – e con loro c’era anche “Eschilo”: l’unità cinofila della Guardia di finanza -, il controllo è scattato già dal piazzale antistante all’edificio di istruzione. Per terra è stato trovato un “tocchetto” di hashish: qualcuno, appunto, alla vista dei poliziotti e del cane, si è immediatamente disfatto della “roba” che pesava. Poco dopo, l’infallibile fiuto di “Eschilo” ha permesso di ritrovare addosso ad uno studente diciottenne un altro tocchetto sempre di hashish. Ed in questo caso è sì scattata la segnalazione alla Prefettura, ma il giovane è stato anche affidato ai suoi genitori che sono stati appunto avvisati e allertati.

Per il terzo giorno consecutivo, i poliziotti hanno dunque trovato droga davanti ad una scuola. Prima, grazie al cane antidroga “Frago” delle Fiamme gialle, erano stati rinvenuti 10 spinelli e 3 pezzi di hashish, per un peso di 1,3 grammi. Poi, avvalendosi del prezioso fiuto delle unità cinofile della polizia di Stato: “Ulla” e “Asko”, vennero ritrovati – sempre abbandonati per strada - poco più di 5 grammi di hashish. Ed infine, il “tocchetto” gettato per strada e l’altro “tocchetto” in tasca ad uno studente. I controlli - l’operazione “Scuole Sicure” – consistenti in mirati servizi in prossimità degli istituti scolastici del capoluogo e della provincia sono stati disposti dal questore Rosa Maria Iraci. Ad occuparsene, appunto, sono i poliziotti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, con il prezioso ausilio delle unità cinofile.