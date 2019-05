Droga, il clan degli africani chiede la scarcerazione: attesa la decisione del riesame

L'inchiesta "Piazza pulita", che ha sgominato il clan di presunti pusher africani di piazza Ravanusella, approda al tribunale del riesame. La difesa (fra gli altri gli avvocati Giuseppe Lauricella, Antonino Casalicchio e Roberto Majorini) ha chiesto di annullare il provvedimento restrittivo del gip Luisa Turco che aveva disposto il carcere per i componenti del presunto giro di spaccio gestito - sostiene l'accusa - da africani che, in alcune circostanze, oltre a spacciare a giovanissimi, avrebbero colpito con calci e bottigliate i loro clienti.

Si tratta di Lamin Singhateh, 22 anni, del Gambia; Sainey Danso, 20 anni, del Gambia; Mustapha N'Diaye, 24 anni, del Senegal; Gibbi Camara, 19 anni, del Gambia; Mamadi Cissè, 19 anni, del Gambia; Henry Heraze, 20 anni, nigeriano; Ballamusa Cham, del Gambia, 20 anni; Nathalie Verons, 44 anni, belga e Mohamed Bah, 19 anni del Gambia.

L’operazione, denominata “Piazza Pulita” è stata conclusa da oltre cento carabinieri, con l’ausilio di un elicottero e di unità cinofile. Passati al setaccio anche le case fatiscenti e abbandonate che venivano utilizzate dall’organizzazione per nascondere le dosi destinate alla vendita. La banda agiva con grande violenza, tant’è che le telecamere dei carabinieri, in più occasioni, hanno potuto filmare gli spacciatori anche mentre spaccavano bottiglie di vetro in testa ai giovani clienti.